New Shepard NS-24 poleciał. Blue Origin powraca do gry

NS-24 miał wystartować w poniedziałek 18 grudnia 2023 , jednak w związku z problemami dotyczącymi naziemnych systemów wyrzutni został przeniesiony. Druga próba, jaką przeprowadzono 19 grudnia o godzinie 17:44 (czasu polskiego), zakończyła się sukcesem. To pierwszy start przeprowadzony przez Blue Origin od ponad 15 miesięcy. Tak samo jak poprzednia, felerna misja NS-23, która zakończyła się rozbiciem pojazdu, misja NS-24 odbyła się bez udziału załogi.

Na pokładzie NS-24 (nazwa wynika z tego, że jest to 24 start statku New Shepard) znalazły się 33 ładunki badawcze, z czego ponad połowa została opracowana przy współpracy z NASA. Resztę ładunku stanowiło 38 tys. pocztówek, które zostaną przekazane założonej przez Blue Origin organizacji non-profit o nazwie Klub Przyszłości. Ma ona na celu rozwijanie zainteresowania eksploracją kosmosu wśród młodych ludzi. Z tym ładunkiem booster i kapsuła poleciały w kosmos z siedziby firmy w zachodnim Teksasie.

Booster zabrał kapsułę New Shepard na wysokość przekraczającą 100 kilometrów nad powierzchnią naszej planety, co stanowi umowną granicę kosmosu. Po rozłączeniu się tych elementów rozpoczął się proces ich powrotu na ziemię. Zgodnie z planem rakieta wylądowała pionowo o godzinie 17:51 (czasu polskiego) niedaleko miejsca swojego startu, zaś kapsuła opadła na spadochronach niewiele później, co zostało uwiecznione podczas transmisji na żywo. Firma nie podaje na razie, kiedy odbędzie się lot z udziałem kosmicznych turystów.