Rok po katastrofie. Blue Origin wysyła dziś nowego Sheparda w kosmos

Do ostatniego nieudanego wystrzelenia rakiety doszło we wrześniu 2022 roku, kiedy to na wskutek awarii jednego z pomocniczych silników New Shepard runął na ziemię. Lot był bezzałogowy, jednak wypróbowano system zapewniający bezpieczną ucieczkę kapsuły załogowo-ładunkowej, która została odstrzelona i po krótkim locie opadła bezpiecznie na spadochronach na ziemię.