Netflix. Wiedźmin w nowej zbroi. Pierwsze spojrzenie na drugi sezon serialu

Czy słusznie producenci zdecydowali się na zmianę wizerunku zabójcy potworów? Na pewno nieco odbiega ona od tego, co znamy z książkowych opisów. Można również zastanawiać się nad praktycznością nowej zbroi, ale mimo wszystko należy pamiętać, że to serial fantasy, który ma trafić do jak najszerszego grona odbiorców.