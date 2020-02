Wiedźmin sezon 2 - ruszyły prace na planie. Są nowe informacje

Netflix rozpoczął pracę nad 2. sezon "Wiedźmina". Jak podają zagraniczne media, trwają przygotowania do pierwszych zdjęć. I chociaż twórcy obiecywali zmiany, to wygląda na to, że zbroje z Nilfgaardu pozostaną takie same.

Jak podaje serwis Redanian Intelligence powołując się na swoje źródła, dzisiaj, 12 lutego, ruszyły zdjęcia do 2. sezonu "Wiedźmina" Netfliksa. Oznaczałoby to, że prace rozpoczęto na tydzień przed planowaną datą. Podobna sytuacja miała miejsce podczas kręcenia pierwszego sezonu - ekipa rozpoczęła tydzień wcześniej testy kostiumów i scenografii.

Serwis Redanian Intelligence podaje również, że dotarł do zdjęć z planu 2. sezonu. Możecie je zobaczyć tutaj. Zdjęcia sugerują, że filmowanie rozpocznie się od scen z udziałem Nilfgaardczyków oraz Yennefer. Niestety mimo prós fanów, zbroje "Czarnych" pozostały bez zmian. Szkoda, zdecydowanie był to jeden z najgorszych pomysłów kostiumologów.

Dodatkowo ujawniono również, że w obsadzie pojawi się muzyk Mike Wood. Najprawdopodobniej będzie to jedynie gościnny występ, jako żołnierz Nilfgaardu. Wcześniej ogłoszono, że w drugim sezonie do obsady dołączy Carmel Laniad, któa wcieli się w rolę Violet - nastolatki o sadystycznych skłonnościach.

Drugi sezon "Wiedźmina" będzie kręcony głównie w Wielkiej Brytanii, a jego premiera na Netfliksie planowana jest na początek 2021 roku. Przypominamy, że pierwszy sezon był ogromnym sukcesem, a twórcy planują zrealizowanie w sumie 7 sezonów serialu. Na razie Netflix jednak dał zielone światło na 3 sezony.