Netflix: Wiedźmin sezon 3 potwierdzony? Są nowe informacje

Chociaż plotki mówiły, że Netflix dał Lauren Hissrich zielone światło na rozpoczęcie produkcji 2. i 3. sezonu Wiedźmina, to brak było na to oficjalnych dowodów. Te zdaje się znalazł serwis Redanian Intelligence, któremu do tej pory udawało się trafnie wynajdować informacje na temat wszelkich nowości ze świata Wiedźmina, a plotki, do których docierały, zazwyczaj się potwierdzały.

Trzeci sezon Wiedźmina potwierdzony?

- Z radością informujemy, że trzeci sezon Wiedźmina został dodany do bazy danych Writers Guild of America - czytamy w serwisie Redanian Intelligence. Oznacza to, że faktycznie prace nad trzecim sezonem serialu faktycznie będą miały miejsce. Jedyne, na co teraz musimy poczekać to oficjalne ogłoszenie Netfliksa, które zapewne będzie miało miejsce nie wcześniej niż premiera 2. sezonu.