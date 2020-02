Animowany Wiedźmin Netlfixa opowie historię Vesemira

Opis animowanego filmu ze świata wiedźmina, który pojawił się na Netflixie, sugeruje, że bohaterem będzie Vesemir. Film będzie zatytułowany "Wiedźmin: koszmar wilka".

Film "The Witcher: Nighmare of the Wolf" realizowany przez Netflixa będzie wykonany w stylu anime, czyli japońskiej animacji. Gatunek ten słynie z poruszania głębokich i dojrzałych tematów, a sam fakt, że jest to animacja nie oznacza, że filmy i seriale tego gatunku automatycznie są skierowane do dzieci. Wręcz przeciwnie, wiele z nich jest niepolecana dzieciom ze względu na tematykę, brutalność i sceny seksu.