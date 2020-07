Naukowcy znaleźli sposób, by przywrócić wzrok bez operacji. Pierwsze wyniki są obiecujące

Chociaż efekt eksperymentu prowadzonego przez naukowców z University of Granada (UGR) trwał jedynie 8 miesięcy, to jest to ogromne osiągnięcie w dziedzinie okulistyki. Ślepe szczury przez kilka miesięcy mogły ponownie widzieć i nie była w tym celu konieczna żadna operacja. Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Nature Nanotechnology.