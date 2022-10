Pierwszy lot rakiety Skyrora. Zamiast w kosmosie, skończyła na dnie

Skyrora to brytyjski start-up rakietowy z siedzibą w Szkocji, który w miniony weekend spróbował wystrzelić rakietę suborbitalną z półwyspu Langanes na Islandii. Próba lotu na pułap powyżej 100 km zakończyła się niestety porażką, po tym, jak 11 metrowa rakieta nie uzyskawszy wystarczającego ciągu, spadła do wody około 500 metrów od wyrzutni.

Skylark L jest kierowanym, jednostopniowym pojazdem suborbitalnym, którego start odbywa się pionowo z nieruchomej wyrzutni. Według podanej przez Skyrorę specyfikacji, rakieta powinna osiągać 950m/s przyspieszenia przy swojej masie startowej wynoszącej prawie 2,5 tony i możliwości zabrania 50 kg ładunku.

Celem Skylark L jest danie załadowanym do niej eksperymentom naukowym kilku minut w nieważkości, aby naukowcy z Ziemi mogli odczytać ich wyniki. Ciekawostką jest fakt, że części do silnika pojazdu powstawały dzięki technologii druku 3D.

Jest to niewielka rakieta, a właściwie model testowy stworzony przed dalszymi działaniami Skyrory, dlatego firma nie zraża się ostatnim fiaskiem podkreślając, że była to okazja do nauki. Próba miała być okazją do przetestowania systemów i procedur, które będą używane podczas kolejnych startów. Start-up informuje, że ma zamiar rozpocząć starty orbitalne już w przyszłym roku.

Dalsze plany Skyrory

Zapowiadane przez firmę loty będą odbywać się z powstającego na Szetlandach Portu Kosmicznego Saxavord. Jest to duży krok dla Skyrory, ponieważ do tej pory wykonywała ona jedynie loty niewielkimi pojazdami na wysokości do 30 km, a lot Skylark L był jej pierwszym atakiem na Linię Kármána, czyli umowną granicę między atmosferą a przestrzenią kosmiczną, która znajduje się na wysokości 100 km n.p.m.

Kolejnym krokiem firmy będzie pojazd Skyrora XL, czyli trzystopniowa rakieta o długości około 23 metrów i masie prawie 56 ton. Będzie ona w stanie przenieść do 315 kilogramów ładunku na wysokość od 500 do 1000 kilometrów n.p.m., a także od 200 do 1000 km na orbicie polarnej.

