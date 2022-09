Polscy naukowcy zmierzyli Tatry. Trzeba będzie poprawiać mapy i atlasy?

Już wcześniej pojawiały się sygnały, że niektóre z nich mogą być wyższe, niż jest to oznaczone na mapach i w atlasach. Niedokładne pomiary, w tym pomiary lotnicze, nie pomagały w ostatecznym ustaleniu ich prawdziwej wysokości. Dopiero badania ekspertów z Instytutu Geodezji i Geoinformatyki UPWr, które wykonano, m.in. bazując na obserwacjach satelitarnych systemów GPS, GLONASS , Galileo i BeiDou przy pomocy precyzyjnych, wieloczęstotliwościowych odbiorników geodezyjnych pozwoliły rozwiać wszelkie wątpliwości.

Pomiary zostały wykonane z wykorzystaniem poprawek generowanych przez państwowy system Aktywnej Sieci Geodezyjnej ASG-EUPOS oraz poprawek sieciowych czasu rzeczywistego (RTN) w oparciu o stacje referencyjne na terenie Polski i Słowacji. Wysokości elipsoidalne zostały zredukowane do systemu wysokości "Amsterdam", czyli PL-EVRF2007-NH, w oparciu o model "Geoida 2021" - jak można przeczytać w oficjalnym komunikacie Instytutu Geodezji i Geoinformatyki UPWr.

Gazeta Wrocławska zwróciła się również do urzędu zajmującego się wprowadzaniem zmian na mapach. Jak udało się jej ustalić, informacja o wynikach pomiarów tatrzańskich szczytów, wpłynęła do instytucji w formie informacji prasowej. Nie przedstawiono natomiast metodologii badań, a sama praca nie została opublikowana jako praca naukowa, co może wpływać na jej odbiór w świecie nauki.