Naukowcy potwierdzili kolejny objaw koronawirusa. Łatwo go zbagatelizować

O tym, że zapalenie spojówek jest objawem towarzyszącym COVID-19 pisaliśmy już jakiś czas temu. Jednak nowe badania opublikowane w "Canadian Journal of Ophthalmology" wskazują, że zapalenie spojówek może występować w przypadku zakażenia koronawirusem jeszcze zanim nastąpią inne powikłania.

Do takich wniosków doszli badacze z Uniwersytetu Alberty, którzy przeanalizowali przypadek 29-letniej kobiety, która w marcu trafiła do Royal Alexandra Hospital's Eye Institute of Alberta. Stwierdzono u niej ciężki przypadek zapalenia spojówek i po kilkudniowym leczeniu stwierdzono niewielką poprawę.