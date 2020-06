Koronawirus powoduje poważne objawy neurologiczne. Nowe badanie ujawnia ogromną skalę zjawiska

Do podobnych wniosków doszli również polscy badacze , którzy ustalili, że wiele osób łagodnie przechodzących COVID-19 skarży się na zaburzenia smaku i węchu. Inne objawy, jakie wskazują autorzy badania opublikowanego w Annals of Neurology, to: ból głowy , zmniejszona czujność i ból mięśni .

Zdaniem naukowców, koronawirus przedostając się do płuc, negatywnie wpływa na ilość tlenu dostarczaną do serca i mózgu, stąd duże prawdopodobieństwo wystąpienia objawów neurologicznych. To z kolei może przyczynić się do udaru mózgu u niektórych pacjentów z COVID-19.