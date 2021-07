Naukowcy ostrzegają. Europę czekają ogromne kataklizmy

Niszczycielskie powodzie w Europie

Naukowcy wyjaśniają, że zmiany klimatyczne wpłyną na prędkość przemieszczania się intensywnych burz. Z analizy modelu wynika, że w przyszłości mogą przemieszczać się one wolniej, przez co obfite opady będą skoncentrowane na jednej lokalizacji. To z kolei zwiększy ryzyko wystąpienia powodzi. Badacze zwracają uwagę, że dotąd zjawisko to było dosyć rzadkie i występowało niekiedy w okolicach Morza Śródziemnego.