Teleskop Hubble’a znowu działa! Było naprawdę niebezpiecznie

Chwilowa awaria na terenie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zmroziła krew w żyłach pracownikom NASA. 13 lipca 2021 toku pojawiły się problemy, które spowodowały zatrzymanie prac komputerów. Dopiero 17 lipca udało się dojść do sedna problemu, a teraz go zniwelować. Oto, co było przyczyną.