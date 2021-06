Te superdrzewa uratują świat? Naukowcy modyfikują ich geny

Startup Living Carbon pracuje nad modyfikowanymi genetycznie drzewami, które mogą pochłaniać więcej dwutlenku węgla z atmosfery i bezpiecznie go magazynować. Ich sadzenie ma być jednym ze sposobów na walkę ze zmianami klimatycznymi.

Na u k o w c y p r a c u j ą n a d d r z e w a m i m o d y f i k o w a n y m i g e n e t y c z n i e

Źródło: Pixabay