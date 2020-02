Naukowcy opracowali "inteligentny bandaż". Opatrunek wykrywa bakterie

Naukowcy z Chińskiej Akademii Nauk opracowali bandaż, który jest w stanie diagnozować typ infekcji, zabijać bakterie i aplikować leki pierwszej potrzeby. Rewolucyjny wynalazek w dużym stopniu może przyczynić się do walki z groźnymi chorobami.

Rewolucyjny wynalazek

Jak przekonują autorzy badania, "inteligentny bandaż" w znacznym stopniu przyczyniłby się do szybszej wykrywalności zakażeń bakteryjnych. Ponadto wynalazek prowadzić może do bardziej racjonalnego używania antybiotyków (te często zażywane są profilaktycznie, co prowadzi do sytuacji, w której kolejne szczepy bakterii stają się oporne na leki). Wniosek naukowców jest więc jeden - opatrunek nie tylko przyczyni się do sprawniejszego leczenia, ale także zmniejszy problem oporności na antybiotyki.