WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Technologie i nauka

Technologie i nauka Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne Wiadomości + 3 naukowcybadanialeczenie Karolina Modzelewska 2 godziny temu Roboty powstałe z komórek macierzystych żab. Mają niezwykłe właściwości Ksenoboty to według naukowców zupełnie nowe formy życia, które są na tyle małe, że bez problemu mogą poruszać się wewnątrz ludzkiego ciała. Są zdolne do chodzenia i pływania. Potrafią też przetrwać tygodnie bez jedzenia i współpracować w grupach. Szykuje się medyczna rewolucja? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Ksenoboty - ich wielkość nie przekracza jednego milimetra. (Youtube.com, Fot: SciNews) Naukowcy z University of Vermont i Tufts University stworzyli pierwsze na świecie żywe i samoleczące się roboty, które wykorzystują komórki macierzyste żab. Ich angielska nazwa "xenobots" pochodzi od platany szponiastej (Xenopus laevis), żaby żyjącej w środkowej i południowej Afryce. To z tego gatunku płaza naukowcy pobierają komórki macierzyste niezbędne do tworzenia nowych form życia. Komórki pobrane od żab Komórki macierzyste to pierwotne, niewyspecjalizowane komórki, które bardzo szybko się namnażają i mają możliwość przekształcenia się w komórki każdego rodzaju. Komórki zostały pobrane z embrionów żab i pozostawione do inkubacji.Następnie je pocięto i przekształcono w określone formy, zaprojektowane przez superkomputer. Jak twierdzą naukowcy z University of Vermont, są to formy "niespotykane w naturze". Nowe supertwory Tak powstałe komórki zaczęły działać na własną rękę. Ich struktura pozwala na samodzielne poruszanie się, a nawet samoleczenie. Kiedy naukowcy przecięli jednego z ksenobotów, sam się zregenerował i zaczął zachowywać jak wcześniej. - To nowe, żywe maszyny. Nie są ani tradycyjnym robotem, ani znanym gatunkiem zwierząt. To nowa klasa artefaktów: żywy, programowalny organizm – powiedział Joshua Bongard z University of Vermont, jeden z głównych autorów badania. Ksenoboty nie przypominają tradycyjnych robotów. Są podobne do różowej, poruszającej się kropli. Naukowcy uważają, że ich wygląd to wynik celowych zabiegów. Ksenoboty mogą osiągnąć to, czego nie uda się wykonać typowym robotom ze stali i plastiku. Dodatkowo tradycyjne roboty z czasem ulegają zniszczeniu i mogą w negatywny sposób wpływać na ludzkie zdrowie i środowisko. W czym pomogą ksenoboty? Badania zostały częściowo sfinansowane przez Defence Advanced Research Projects Agency, agencję federalną, która nadzoruje rozwój technologii do celów wojskowych. Dlatego można sądzić, że ksenoboty mogą zostać wykorzystane do wielu zadań. Wśród potencjalnych zastosowań nowych robotów wymienia się m.in. czyszczenie odpadów radioaktywnych, zbieranie mikroplastików z oceanów czy rozprowadzanie lekarstw w ludzkich organizmach (ksenoboty mogą przetrwać w środowisku wodnym bez dodatkowych składników odżywczych przez kilka dni, a nawet tygodni, co ułatwia dotarcie z lekarstwem we właściwe miejsce). Naukowcy zakładają, że ksenoboty mogą również przyczynić się do zyskania większej wiedzy o biologii komórek, co będzie pierwszym krokiem w kierunku nowych metod leczenia i zapewnienia ludziom długowieczności. Polub WP Tech 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne