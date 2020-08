Naukowcy: dinozaury też chorowały na nowotwory złośliwe. Zaskakujące wyniki badań

To właśnie wizyta tego ostatniego w Royal Tyrrell Museum w 2017 roku dała początek zaawansowanym technologicznie badaniom . - Diagnoza tak agresywnego nowotworu u dinozaurów była dotąd nieuchwytna. Właściwe zdefiniowanie choroby wymaga obszernej wiedzy specjalistycznej oraz wielu poziomów analizy. W naszych badaniach, pierwszy raz w historii, pokazujemy wyraźny ślad zaawansowanego raka kości u rogatego dinozaura sprzed 76 milionów lat. To bardzo ekscytujące - mówi Mark Crowther z McMaster University.

Nowotwór złośliwy był zaawansowany i najprawdopodobniej dał przerzuty do innych części ciała Centrozaura. Naukowcy nie uważają jednak, że to zdiagnozowany przez nich kostniakomięsak był bezpośrednią przyczyną zgonu zwierzęcia. Choroba wpływała negatywnie na jego sprawność, co powodowało, że był wyjątkowo narażony na atak ze strony drapieżnych dinozaurów. Jego kości znaleziono wśród szczątków innych zwierząt ze stada, co wskazuje na to, że zmarł razem z nimi w trakcie powodzi.