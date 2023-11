Naukowcy alarmują. Za nami najgorętszy październik w historii pomiarów

Globalne ocieplenie to poważny problem , który jest odczuwalny na całej planecie. Większość ludzi doświadcza zmian klimatu w postaci coraz wyższych temperatur. Niepokojące dane potwierdzają statystyki - naukowcu alarmują o najcieplejszym październiku w historii pomiarów.

Niepokojące statystyki dotyczą także ocieplania mórz. Według naukowców, to właśnie morza pochłonęły 90 proc. nadmiaru ciepła wytwarzanego przez działalność człowieka od rozpoczęcia ery przemysłowej. Średnia temperatura w październiku osiągnęła poziom 20,79 °C (z wyłączeniem regionów polarnych).

Problem w tym, że cieplejsze morza oznaczają wzrost intensywności burz oraz topnienie lodowców, co w efekcie doprowadzi do niszczycielskiego wzrostu poziomu mórz. Cieplejsza atmosfera zatrzymuje więcej wilgoci, co powoduje częstsze opady deszczu.