NATO wzmacnia patrole nad Bałtykiem. Wyśle latających szpiegów

Decyzja o zwiększeniu patroli na Morzu Bałtyckim zapadła blisko dwa tygodnie po zgłoszeniu przez Finlandię uszkodzenia 80-kilometrowy gazociąg Balticconnector, który łączy kraj z Estonią. Doszło również do uszkodzenia podmorskiego kabla telekomunikacyjnego przebiegającego przez Zatokę Fińską.

NATO przypomina, że patrole w tym regionie zostały wzmocnione już w zeszłym roku po sabotażu gazociągu Nord Stream, do którego doszło we wrześniu 2022 r. Z kolei na początku 2023 r. utworzono Morskie Centrum ds. Bezpieczeństwa Krytycznej Infrastruktury Podmorskiej w ramach Dowództwa Sojuszniczych Sił Morskich w ramach Dowództwa Morskiego NATO oraz komórkę koordynującą infrastrukturę podmorską, której zadaniem jest pogłębienie relacji między rządami, wojskiem, podmiotami przemysłowymi i NATO.

Z komunikatu NATO wynika, że w patrole zaangażowane będą samoloty rozpoznawcze AWACS (Airborne Warning and Control System). Sojusz Północnoatlantycki korzysta m.in. z Boieng'ów E-3A Sentry, czyli amerykańskich samolotów wczesnego ostrzegania i dozoru przestrzeni powietrznej, które często nazywa się oczami i uszami armii USA. Boeing E-3A Sentry jest zmodyfikowaną wersją Boeinga 707-320, który łatwo rozpoznać po charakterystycznej "czapce", czyli stacji radarowej zamontowanej na jego kadłubie. Jest ona swoistego rodzaju centrum dowodzenia, telekomunikacji oraz naprowadzania.

Oprócz samolotów Beoing E-3A nad Bałtykiem mogą pojawić się samoloty Boeing RC-135W Rivet Joint. Te maszyny wielokrotnie pojawiały się nad Polską i latały przy granicach z Białorusią i Ukrainą. Boeing RC-135W Rivet Joint to maszyna zaprojektowana przez Boeinga do zwiadu elektronicznego i fotograficznego dla Sił Powietrznych USA (USAF). RC-135 został zbudowany na bazie maszyny transportowej Boeing C-135 Stratolifter.

Wersja RC-135 jest wyposażona m.in. w zestaw czujników do śledzenia i identyfikacji sygnałów geolokalizacji w widmie elektromagnetycznym. Maksymalna prędkość samolotu wynosi 870 km/h, a jego zasięg to 6500 km. Samolot może lokalizować i rozpoznawać emisje promieniowania elektromagnetycznego, emisje radiolokacyjne, elektroniczne czy komunikacyjne. W przypadku RC-135W Rivet Joint przechwycone dane są przekazywane operatorom za pośrednictwem bezpiecznego łącza danych komunikacji satelitarnej.

W komunikacie NATO znajduje się też informacja o dronach. NATO może wykorzystać zdolności oferowane przez bezzałogowce Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk. Służą one do rozpoznania powietrznego bez przerwy przez 24 h z pułapu 20 km, bez względu na warunki pogodowe i porę dnia. Głównym zadaniem tego drona jest gromadzenie i przesyłanie danych w czasie zbliżonym do czasu rzeczywistego.