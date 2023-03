Amerykanie "wrócili" nad Morze Czarne. Na radarach pojawił się RQ-4B Global Hawk

Jak informował już Przemysław Juraszek, do incydentu doszło we wtorek, 14 marca. Para rosyjskich myśliwców Su-27 napotkała amerykańskiego drona MQ-9A Reaper nad międzynarodowymi wodami Morza Czarnego. Dron przeprowadzał misję zwiadowczą w tym regionie. Rosyjskie maszyny podjęły się agresywnych manewrów. Doprowadziły one do strącenia drona. Amerykanie udostępnili nagranie ze zdarzenia, na którym dokładnie widać zachowanie pilotów. W piątek, 17 marca pojawiły się informacje, że za swoje zachowanie otrzymali odznaczenia państwowe.