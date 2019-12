NASA zaobserwowała zmiany na Słońcu. Czegoś takiego jeszcze nie było [Wideo]

Obserwatorium Dynamiki Słonecznej NASA zaobserwowało eksplozję magnetyczną, jakiej nigdy wcześniej nie widziano. Zdjęcia i wizualizacja zjawiska zostały zaprezentowane na wideo.

Te obserwacje są dowodem potwierdzającym teorię, której próbują dowieść badacze od ponad dziesięciu lat. Dane pomogą lepiej zrozumieć, co dzieje się w atmosferze Słońca, co z kolei pozwoli lepiej przewidywać pogodę kosmiczną . Badania mogą również prowadzić do przełomów w kontrolowanych eksperymentach syntezy jądrowej i plazmy laboratoryjnej.

- To była pierwsza taka obserwacja ponownego połączenia magnetycznego - powiedział Abhishek Srivastava, naukowiec zajmujący się energią słoneczną w Indian Institute of Technology (BHU) w Varanasi w Indiach. - Może to być bardzo przydatne do zrozumienia innych zjawisk zachodzących np. w magnetosferze ziemskiej czy innych namagnesowanych źródłach plazmy, także w warunkach laboratoryjnych.