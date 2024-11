Zniszczyli życie na Marsie? NASA mogła to zrobić przez przypadek

Jednym z eksperymentów było prowadzenie badań przez chromatograf gazowy ze spektrometrem mas (GCMS), który wykrył chlorowane związki organiczne. Początkowo uznano je za zanieczyszczenie, ale teraz wiadomo, że są one naturalne dla Marsa. Inne eksperymenty, takie jak uwalnianie znakowane i uwalnianie piroliczne, mogły zniszczyć dowody życia - czytamy na ScienceAlert.

Schulze-Makuch sugeruje, że dodanie wody do próbek mogło "utopić" mikroorganizmy przystosowane do suchych warunków. Wskazuje, że życie na Marsie może być przystosowane do ekstremalnie suchych warunków, a dodanie wody mogło być dla nich szkodliwe.