NASA uruchomiła najpotężniejszą rakietę na Ziemi. "Nie na to liczyliśmy"

Planowano sprawdzić działanie silników w ciągu 8-minutowego testu, jednak już po minucie, silniki zamilkły. "Nie do końca na to liczyliśmy. Jednak chociaż silniki nie pracowały tak długo, jak zakładano, przeprowadzono udane odliczanie, udane uruchomienie silników i zebrano ważne dane", powiedział szef NASA Jim Bridenstine.

Warto wspomnieć, że był to ostatni test z serii prób Green Run, na którego potrzeby zbiorniki rakiety wypełniono 33 tonami ciekłego tlenu oraz wodoru. Agencja podkreśliła, że nie doszło do awarii silników, ale ich osłony nie spełniły wymagań inżynierów.

- W silnikach każdy parametr, który wykracza poza wyznaczone granice, powoduje, że do kontrolera stopnia trafia sygnał o nieprawidłowości - wyjaśnił Honeycutt. Szef NASA dodał, że nie ma mowy o awarii w momencie, gdy testowane są systemu. Podkreślił, że są one przeprowadzane właśnie dlatego, by wykryć nieprawidłowości, zanim dojdzie do awarii.

Honeycutt dodał również, że problem pojawił się ok. 60 sekund po rozpoczęciu testy, w jego najbardziej dynamicznym momencie. To wtedy silniki zwalniają i zmniejszają ciąg, a następnie zmieniają swoją pozycję.

Teraz inżynierowie z NASA, Boeinga i producenta silników, Aerojet Rocketdyne, zbadają dane z testu i określą, co dokładnie poszło nie tak. Nie jest jasne, jak długo to potrwa, ani jakie problemy będą wymagały rozwiązania. Jeżeli dotyczą one tylko jednego silnika, to NASA ma zapasowy, którym będzie mogła go zastąpić.