NASA szuka chętnych do lotu na Księżyc i Marsa. Przygoda życia i nieziemskie zarobki

Pierwszy raz od czterech lat NASA rozpoczęła specjalny proces rekrutacji. Do 31 Marca poszukują chętnych do zostania pionierami podboju Układu Słonecznego. Możliwe zarobki to od 104 898 do 161 141 dolarów rocznie.

NASA poszukuje śmiałków do programu Artemis i lotu na Marsa (NASA)

Po raz kolejny NASA poszukuje astronautów chętnych do udziału w misjach na Księżyc (Artemis/Artemida) oraz na Marsa. Niestety my możemy jedynie pomarzyć. Wśród warunków rekrutacji wymieniono obywatelstwo Stanów Zjednoczonych. Ofertę znajdziecie pod tym adresem.

NASA szuka chętnych do lotu na Księżyc oraz wyprawy na Marsa

"Ameryka jest bliżej niż kiedykolwiek w historii od czasu programu Apollo do powrotu astronautów na Księżyc. Pierwszą kobietę i kolejnego mężczyznę wyślemy na Księżycowy Biegun Południowy do 2024 roku i potrzebujemy więcej astronautów, aby polecieli z nimi na Księżycu, a następnie na Marsa" - powiedział administrator NASA Jim Bridenstine.

"Szukamy utalentowanych mężczyzn i kobiet z różnych środowisk i na każdym etapie życia, którzy dołączą do nas w nowej erze eksploracji, która rozpoczyna się od programu Artemidy na Księżyc. Jeśli zawsze marzyłeś o byciu astronautą, zgłoś się teraz" - dodaje Bridenstine.

NASA nie informuje, ile osób właściwie poszukuje. Podczas ostatniej rekrutacji w 2017 roku agencja wybrała zaledwie 12 osób spośród 18300 zgłoszeń. Z tego tuzina zaledwie jedna osoba zrezygnowała z udziału w projekcie. Wciąż 11 osób trenuje w akademii NASA, a wkrótce mają odbyć swój pierwszy lot w kosmos.

"Stanie się astronautą nie jest łatwym zadaniem, ponieważ bycie astronautą nie jest łatwym zadaniem" - powiedział Steve Koerner, dyrektor operacji lotniczych NASA i przewodniczący Rady Selekcji Astronautów w NASA Johnson Space Center w Houston. "Zgłaszający się będą prawdopodobnie konkurować z tysiącami, którzy marzyli i pracowali w kosmosie tak długo, jak pamiętają. Ale gdzieś wśród tych kandydatów są nasi kolejni astronauci i czekamy na Ciebie." - dodaje.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać astronautą NASA?

Kogo aktualnie poszukuje NASA? Podstawowe wymagania, które należy zastosować, obejmują obywatelstwo Stanów Zjednoczonych i tytuł magistra w dziedzinie nauk ścisłych, w tym inżynierii, nauk biologicznych, fizyki, informatyki lub matematyki, od akredytowanej instytucji. Wymóg magistra może być również spełniony przez: