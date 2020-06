NASA: Sonda Parker zbliżyła się do Słońca. Tak blisko jeszcze nie była 

Parker Solar Probe – sonda słoneczna działająca w ramach misji NASA - 7 czerwca zbliżyła się do Słońca na odległość mniejszą niż kiedykolwiek wcześniej. Był to jej piąty lot mający na celu zdobycie nowych informacji o gwieździe naszego układu.

Parker Solar Probe została wystrzelona przez NASA w 2018 roku. Jej misją było wielokrotne zbadanie zewnętrznej korony Słońca. W tym celu sonda wykona kilkanaście podejść, przybliżając się do powierzchni gwiazdy naszego układu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Parker będzie zbierał dane do 2025 roku.

W niedzielę 7 czerwca sonda Parker pobiła swój rekord i zbliżyła się do Słońca na odległość 18,7 mln km od powierzchni gwiazdy. Podróżowała wówczas z prędkością ponad 390 tys. km/h. Było to w sumie piąte podejście, ale pierwsze tak bliskie. Na tej wysokości statek będzie badał powierzchnię Słońca do 28 czerwca.

Wykorzystując sondę badacze mają nadzieję znaleźć odpowiedzi na kilka kluczowych pytań dotyczących korony Słońca. Przede wszystkim naukowcy chcą zrozumieć, jak dochodzi do wytwarzania tak wysokich temperatur w tej części gwiazdy. Kolejną zagadką, którą próbują rozwiązać jest pochodzenie wiatru słonecznego i co ma wpływ na jego podstawowe cechy, takie jak prędkość.

W tym celu sonda słoneczna Parker została wyposażona w cztery różne zestawy instrumentów pomiarowych. Jednak Parker pozwoli również odkryć część tajemnic związanych z naszą sąsiadką - Wenus. Już w lipcu statek znajdzie się zaledwie 823 km nad powierzchnią bliźniaczki Ziemi. Manewr jest jednym z niezbędnych, by Parker mógł jeszcze bardziej zbliżyć się do Słońca, ale stwarza to świetną okazję do zebrania dodatkowych informacji na temat atmosfery Wenus. Przelot nad Wenus będzie miał miejsce 11 lipca.