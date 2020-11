NASA rozpoczęła montaż ciężkiej rakiety nośnej SLS. To na jej pokładzie astronauci ponownie polecą na Księżyc

NASA gromadzi na Florydzie wszystkie segmenty, które będą niezbędne do montażu i testów Space Launch System. Według wstępnych planów pierwszy, załogowy lot rakiety odbędzie się w listopadzie 2021 roku.

NASA montuje ogromną rakietę

SLS składa się z gigantycznego, długiego na 65 m stopnia rdzeniowego z czterema silnikami, który jest otoczony przez rakiety dodatkowe (boczne) na paliwo stałe i zewnętrzne zbiorniki na paliwo. Razem wytwarzają one ciąg o sile około 39,1 Meganiutonów, za sprawą którego rakieta wyniesie astronautów na orbitę.

Montaż SLS odbywa się w Centrum Kosmicznym im. Johna F. Kennedy’ego, które mieści się na przylądku Canaveral na Florydzie. Zamontowane silniki będą spalały około 6 ton stałego paliwa rakietowego na bazie aluminium na sekundę. Mobilna wyrzutnia, na której są układane, to konstrukcja o wysokości 115 m, służąca do przetwarzania i montażu SLS przed przeniesieniem go na platformę startową.