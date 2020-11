NASA: Mapa pokazuje jak zmniejszyło się zanieczyszczenie powietrza podczas pandemii

Od momentu wybuchu pandemii COVID-19 obserwacje z przestrzeni kosmicznej i naziemnej wykazały, że w atmosferze ziemskiej doszło do znacznej reedukacji niektórych zanieczyszczeń powietrza. Naukowcy z NASA postanowili sprawdzić, w jakim stopniu przyczyniły się do tego zmiany w dotychczasowej działalności człowieka. Stworzyli model porównujący zanieczyszczenia podczas pandemii COVID-19 z zanieczyszczeniami, które powstałyby w "normalnej" sytuacji bez rozprzestrzeniającego się koronawirusa.

COVID-19 przyczynił się do spadku zanieczyszczenia powietrza

NASA Studies How COVID-19 Shutdowns Affect Emissions

Miasta wyprodukowały mniej zanieczyszczeń

W symulacji NASA wykorzystała dane z 46 krajów, łącznie z 5756 miejsc obserwacyjnych na całym świecie. Były to godzinowe pomiary składu atmosfery w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Naukowcy ustalili, że w 50 z 61 analizowanych miast doszło do reedukacji dwutlenku azotu na poziomie od 20 do 50 proc.