NASA przygotowuje się do wielkiej misji. Solar Orbiter pomoże dokładniej zbadać Słońce

Trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia kolejnej misji, której celem będzie zgromadzenie nowych informacji na temat Słońca. NASA wspólnie z ESA (Europejska Agencja Kosmiczna) szykują się do wystrzelenia sondy kosmicznej Solar Orbiter, która zbliży się do gwiazdy na odległość około 42 mln kilometrów. Satelita poleci na pokładzie rakiety Atlas V. Start został zaplanowany na 5 lutego.