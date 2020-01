Zobacz, jak SpaceX niszczy własną rakietę w teście NASA

SpaceX i NASA przeprowadzą test ucieczkowy kapsuły załogowej Dragon na wypadek awarii podczas przyszłych misji załogowych. Start rakiety zaplanowany jest na niedzielę 19 stycznia na godz. 16.00 polskiego czasu.

Test jest niezbędny przed pierwszą załogową misją kapsuły Dragon do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jeśli zakończy się powodzeniem, NASA będzie mogła uniezależnić się od rosyjskich statków Sojuz, którymi do tej pory astronauci docierali na ISS. Zanim do tego dojdzie niezbędny jest test ucieczkowy.