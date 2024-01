NASA pokazała skarb. Kapsuła z asteroidą rozbrojona

Problemem były 2 z 35 złączy. Miały one chronić materiał podczas podróży na Ziemię, ale okazały się one odporne także na ludzi. Technikom NASA udało się je sforsować dopiero przy użyciu zaprojektowanych do tego celu narzędzi. Od tego momentu demontaż kapsuły postępuje błyskawicznie. W piątek, 19 stycznia, NASA poinformowała o całkowitym rozbrojeniu głowicy próbnika misji OSIRIS-REX.