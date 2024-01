Kapsuła z próbką asteroidy sforsowana. Technicy NASA znaleźli sposób

Dwóch z 35 złączy, chroniący główny kanister próbnika nie można było usunąć. Nie radziły sobie z tym zadaniem dostępne w laboratorium narzędzia, a na zastosowanie alternatywnych nikt nie był przygotowany. Przenoszenie kapsuły z próbką i otworzenie jej poza przeznaczonym do tego celu sterylnym rękawem nie wchodziło w grę. Gziłoby to zanieczyszczeniem bezcennego materiału naukowego.

Odpowiedzią na to zapotrzebowanie były dwa nowe, wieloczęściowe narzędzia z niemagnetycznej stali nierdzewnej. Jest to gatunek stali chirurgicznej i najtwardszy z metali możliwych do zastosowania w komorach rękawicowych. Po serii testów zostały one umieszczone w laboratorium i sforsowały oporne złącza opornej kapsuły.