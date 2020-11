NASA ostrzega przed "katastrofalną kolizją". Nie chodzi o asteroidę

AST & Science zaplanowała instalację konstelacji SpaceMobile składającej się z ponad 240 dużych satelitów na wysokości ok. 720 km nad Ziemią. Byłyby to w zasadzie "maszty komórkowe" umieszczone w przestrzeni kosmicznej, które zapewniałyby połączenia 4G oraz prawdopodobnie 5G bezpośrednio do telefonów na Ziemi.