Jaki smartfon wybrać? 10 przydatnych wskazówek

Pierwsze wrażenie to oczywiście wygląd telefonu. Sprzęt powinien się dobrze prezentować, mieć spory ekran i wygodnie leżeć w dłoni. A co z wyposażeniem? Te 10 wskazówek przyda się każdemu, kto chce kupić nowy smartfon i nie wie (jeszcze), na co się zdecydować.