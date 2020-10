NASA ogłasza sukces. Sonda OSIRIS-REx zabezpieczyła próbki z asteroidy Bennu

Sonda dokonała pobrania próbek regolitu już kilka dni temu . Teraz NASA podaje, że element Sample Return Capsule jest już szczelnie zamknięty, a misja "Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer (OSIRIS-REx)" wkracza w ostatni etap, czyli powrót na Ziemię. A to trochę potrwa, bowiem NASA przywita ją dopiero 24 września 2023 roku.

Najprawdopodobniej problem uciekających cząsteczek pojawił się, ponieważ sonda OSIRIS-REx pobrała zbyt dużą ilość materii. 20 października statek kosmiczny zbliżył się do powierzchni asteroidy Bennu, by pobrać próbki. Sonda pobrała ich zbyt dużo, ponieważ TAGSAM, robotyczne ramię, zbyt mocno wbiło się w powierzchnię planetoidy, co uniemożliwiło zamknięcie pojemnika w odpowiednim momencie. Nie wiadomo, dlaczego tak się stało.