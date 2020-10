NASA: Nagranie z historycznej misji lądowania na asteroidzie

Statek kosmiczny OSIRIS-REx pomyślnie zrealizował kolejną misję NASA . Całe zdarzenie było rejestrowane przez kamerę SamCam, która wykonywała zdjęcie co 1,25 sekundy. W ten sposób naukowcy z NASA stworzyli wideo składające się z 82 zdjęć. Widać na nim moment dotarcia statku do asteroidy, przyziemienia oraz uruchomienia silników odrzutowych w celu ponownego startu.

NASA pobrała próbki z asteroidy

Do pobrania próbki naukowcy wykorzystali mechanizm TASGASM. Służy on do zbierania materiału poprzez mieszanie go, a następnie wyłapywanie. Zespół liczy na co najmniej 60 gramów regolitu asteroidy. Ma również nadzieję, że poznanie składu chemicznego zdobytego materiału umożliwi m.in. opracowanie strategii unikania kolizji asteroid z Ziemią.