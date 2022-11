W poniedziałek, 31 października Chińska Agencja Kosmiczna wystrzeliła na orbitę ostatni moduł stacji kosmicznej Tiangong na pokładzie ciężkiej rakiety Long March 5B. Podobnie jak i we wcześniejszych przypadkach, Chiny nie prowadzą kontrolowanej deorbitacji rdzenia rakiety. Serwis Space.com zwraca uwagę, że oznacza to, iż w najbliższym czasie na Ziemię w niekontrolowany sposób spadnie 23-tonowa część.

To kolejny już rdzeń chińskiej rakiety Long March 5B , który spadnie na naszą planetę bez żadnej kontroli. Podobne zdarzenia miały miejsce w lipcu br., a także w 2021 r., gdy kosmiczne śmieci spadły na Ocean Indyjski oraz w 2020 r., gdy pozostałości Long March 5B spadły w pobliżu dwóch wiosek na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Eksperci uspokajają jednak, że ryzyko uderzenia przez pozostałości Long March 5B jest naprawdę niewielkie. Większa część rdzenia najprawdopodobniej ulegnie spaleniu podczas ponownego wejścia w atmosferę. Jest on jednak zbyt duży, aby ulec całkowitemu rozpadowi. Dlatego jego pozostałości w postaci różnych rozmiarów kawałków spadną na Ziemię. Na razie nie wiadomo, gdzie i kiedy dokładnie to nastąpi. Szacuje się, że może do tego dojść w piątek lub sobotę.