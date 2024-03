NASA ma problem. Zawiesił się ważny komputer

Od momentu wystrzelenia z Ziemi w 1977 roku, Voyager 1 przez wiele lat przesyłał na naszą planetę cenne dane naukowe. Wprawdzie zdarzały się problemy z jego działaniem, ale zawsze podejmowano próby ich rozwiązania. Jednak pod koniec 2023 roku pojawił się nowy problem dotyczący danych przesyłanych radiowo przez sondę na Ziemię. Zamiast przesyłać do centrum kontroli lotu dane naukowe w formie binarnej (ciąg zer i jedynek), sonda zaczęła powtarzać ciągle ten sam wzór zer i jedynek, co sugeruje, że mogła się "zawiesić".

Podejmowano próby rozwiązania problemu, w tym nakazano sondzie reset komputera, ale niestety nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów. Po kilku miesiącach od wystąpienia usterki problem nadal nie został rozwiązany. Od tamtej pory nie otrzymano od Voyagera 1 żadnych danych naukowych. Próby przywrócenia sondy do poprawnego działania utrudnia to, że wszelkie polecenia z Ziemi potrzebują ponad 22 godzin na dotarcie do Voyagera 1.