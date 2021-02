NASA i SpaceX zbudują pierwszy księżycowy posterunek

NASA zakontraktowała SpaceX, firmę Elona Muska na uruchomienie pierwszych elementów bazy księżycowej w ramach projektu Gateway. W ramach tej umowy SpaceX zobowiązuje się do uruchomienia ower and Propulsion Element (PPE) oraz Habitation and Logistics Outpost (HALO) - kluczowych elementów dla utworzenia trwałej bazy na Księżycu.