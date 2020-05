NASA i SpaceX. Historyczny lot w kosmos już w środę [27 maja]

Dzień 27 maja 2020, o ile tylko pogoda dopisze, przejdzie do historii współczesnych podróży kosmicznych. Stanie się to z dwóch powodów. Po pierwsze, po 9 latach amerykańscy astronauci NASA wylecą w kosmos z lądowiska w ich kraju. Po zawieszeniu w 2011 programu Space Transportation System i lotów wahadłowców Amerykanie latali na orbitę z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie.

Drugim, może nawet ważniejszym powodem specjalnego statusu środowego startu, jest ten, że po raz pierwszy w historii to prywatna firma - Space X - dokona wyniesienia ludzi na orbitę. Do tej pory Amerykanie korzystali z możliwości Rosjan i ich rakiety oraz kapsuły załogowej Sojuz. W środę 27 maja amerykańscy astronauci polecą kapsułą Crew Dragon, będzie to też pierwszy załogowy lot tego statku kosmicznego.