NASA potwierdza termin pierwszego lotu załogowego z udziałem SpaceX. Koronawirus nie przeszkodzi

- 27 maja NASA wystrzeli amerykańskich astronautów z Ziemi przy użyciu amerykańskiej rakiety - podał Jim Bridenstine, szef NASA na swoim Twiterze. Od lipca 2011 USA korzysta z rosyjskich rakiet Sojuz, by wysyłać astronautów na ISS. Teraz, dzięki współpracy ze SpaceX będzie mogła korzystać z rakiet opracowanych i zbudowanych we własnym kraju.

Kapsuła Dragon Crew to zmodyfikowana wersja Dragon Dragon SpaceX, która jest używana do wysyłania zapasów do ISS od 2012 roku. Start będzie miał miejsce 27 z historycznego lądowiska startowego 39A, tego samego, którego używano dla misji Apollo w Kennedy Space Center na Florydzie.