NASA i POLSA nawiążą współpracę? Trwają rozmowy o wspólnych misjach kosmicznych

- W 2019 roku podczas kongresu IAC 2019 w Waszyngtonie, POLSA podpisała Joint Statement on Cooperation in Space Exploration z NASA. Obecnie prowadzimy rozmowy z dotyczące szeroko pojętej współpracy i nie wykluczamy, że będzie ona dotyczyła również start-upów - informuje Aleksandra Bukała w rozmowie z PAP. Dodała, że chodzi przede wszystkim o budowanie wspólnych urządzeń i instrumentów na misje kosmiczne, w tym głównie te, które dotyczą eksploracji kosmosu .

Na ostatniej Radzie Ministerialnej Space 19+, Polska zasubskrybowała na wspólne projekty inwestycyjne, w dużej mierze we współpracy z NASA, 6 mln euro na najbliższe 3 lata - informuje PAP.

Aleksandra Bukała odnosząc się do przykładów zaangażowania polskich firm w projekty NASA, wskazała na detektory firmy Vigo System S.A. z Ożarowa, które znajdują się na pokładzie marsjańskiego łazika Curiosity .

Firma Astronika sp. z o.o. odpowiedzialna jest z kolei za jeden z trzech głównych instrumentów, jakie zabrała ze sobą amerykańska sonda InSight. - Jest to tzw. Kret HP3, Heat Flow and Physical Properties Package, czyli samozagłębiający się próbnik w postaci cylindra służący do pomiaru strumienia ciepła z wnętrza planety - tłumaczy Bukała w rozmowie z Polską Agencją Prasową.