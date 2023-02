Naprawili atomowy okręt podwodny HMS "Vanguard" klejem. Skandal w wielkiej Brytanii

Skandaliczne naruszenie procedur nie spowodowało wprawdzie żadnego zagrożenia, ale wywołało w Wielkiej Brytanii zrozumiały skandal. "To hańba. Z energią jądrową nie da się iść na skróty" – skomentował aferę brytyjski sekretarz obrony, Ben Wallace.

Do tej pory zlokalizowano co najmniej siedem zakwestionowanych, klejonych połączeń. Sposób, w jaki połączono rury wykryto dopiero niedawno, co ma związek z jednym z testów po remoncie okrętu, kiedy po raz pierwszy uzyskano pełną moc reaktora.