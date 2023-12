Żubry europejskie to gatunek, który prawie wyginął przez działalność człowieka. Główną odpowiedzialność ponoszą za to polowania oraz szybkie zmiany środowiskowe, informuje serwis Nauka w Polsce. Do 1927 r. wyginęły ostatnie żyjące osobniki w stanie dzikim, a w niewoli pozostawało ok. 60 żubrów. Na szczęście populację udało się uratować, a jak wskazują eksperci, najlepsze tereny do jej odtworzenia występują na terenie Polski, Ukrainy oraz Rosji.