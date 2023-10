Serwis IFL Science przypomniał o wynikach badania, które ukazały się na łamach czasopisma naukowego "PLOS Genetics" w lipcu br. Jego autorom udało się ożywić starożytne robaki, które w syberyjskiej wiecznej zmarzlinie spędziły ok. 46 tys. lat. Zdaniem badaczy ich "drzemka" rozpoczął się w późnym plejstocenie, ok. 45 839–47 769 lat temu.

Analizy wykazały też, że są to nicienie należące do rodzajów Panagrolaimus i Plectus. Te bezkręgowe zwierzęta do perfekcji opanowały wchodzenie w stan nazywany kryptobiozą. Polega on na spowolnieniu procesów metabolicznych, aż do ich całkowitego ustania. Jest to jednak odwracalne i zazwyczaj zachodzi w reakcji na niesprzyjające warunki środowiskowe. Przykładem są ekstremalnie niskie lub ekstremalnie wysokie temperatury. Podobne zdolności mają niesporczaki.