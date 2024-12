Największa góra lodowa świata. Jest osiem razy większa od Warszawy

Lodowa góra , znana jako A23a, to prawdziwy gigant - waży biliony ton, jej powierzchnia to 4000 km kw. Jest blisko osiem razy większą od Warszawy i jest odrobinę wyższa od Pałacu Kultury (liczy 280 metrów). Obecnie A23a dryfuje po Oceanie Południowym i zmierza ku Georgii Południowej.

Naukowcy zastanawiają się, czy w wyniku działania Antarktycznego Prądu Okołobiegunowego podąży tą samą trasą, co inne lodowe masy. Obserwacje góry A23a są prowadzone nie tylko z wykorzystaniem satelit, ale także z pokładu badawczego statku RRS Sir David Attenborough, który wypłynął na wody we wrześniu.

- Góry lodowe mogą dostarczać niezbędnych składników odżywczych do wód, przez które przepływają, co może prowadzić do rozwoju prosperujących ekosystemów na mniej żyznych terenach - komentowała Laura Taylor, biochemik, pasażerka statku RRS Sir David Attenborough na łamach "Daily Mail".