Dziwne odkrycie na dnie morza. Dostrzegli tajemnicze kominy

Na dnie Morza Martwego nurkowie odkryli tajemnicze struktury przypominające kształtem kominy dymne, które emitują pióropusze płynów. To odkrycie, jak podaje IFLScience, może mieć kluczowe znaczenie dla zrozumienia dynamicznego systemu wodnego tego regionu. Morze Martwe, będące zamkniętym akwenem, od lat traci wodę z powodu suszy, ciepła i eksploatacji rolniczej, co prowadzi do jego obniżania się o około metra rocznie.