Znów pojawiły się na niebie. Włoskie myśliwce F-35 wróciły do Polski

Włoskie myśliwce stacjonują w Polsce w ramach natowskiej operacji Enhanced Air Policing, która zakłada rotacyjną obecność kontyngentów lotniczych państw członkowskich sojuszu na wschodniej flance NATO. Włoskie maszyny były już w Polsce od sierpnia do początku listopada , po chwilowym pobycie w macierzystych bazach wracają nad Bałtyk, gdzie ich nowa misja potrwa do lutego 2024 r.

Również tym razem Włosi przysłali cztery samoloty F-35. Do Polski przyleciały maszyny należące do 32. Skrzydła stacjonującego na co dzień w bazie Amendola na południu Włoch) oraz 6. Skrzydła z bazy lotniczej Ghedi na północy tego kraju.

To myśliwce produkowane w Stanach Zjednoczonych przez koncern Lockheed Martin, jedne z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych tego typu maszyn na świecie. Cechują się długością ok. 15 m i rozpiętością skrzydeł sięgającą prawie 11 m. Wyróżnia je obniżona wykrywalność w locie i możliwość osiągania prędkości do 1,8 Ma (ponad 2000 km/h). Są w stanie operować na pułapie do 15 m.