Potęga pancerna Europy. Jej nowych czołgów nie zabraknie

Obecnie turecka armia ma do dyspozycji ok. 2,5 tys. czołgów, co jak na warunki europejskie (gdzie nawet wśród krajów NATO są takie, które nie posiadają czołgów w ogóle) robi duże wrażenie. Ankara zdaje sobie jednak sprawę, że w magazynach przechowuje dużą "mozaikę pancerną". Poza amerykańskimi czołgami M48, M60 Patton i M60 Sabra ma na stanie niemieckie Leopardy 1 i Leopardy 2A4 w kilku wariantach. Chociaż konstrukcyjnie wymienione maszyny dzieli wiele, wszystkie są już dość wiekowe.