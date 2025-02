Najlepsze czołgi Putina. Wojna w Ukrainie pokazała prawdę o nich

Wojna w Ukrainie i straty związane z czołgami T-90M przeczą takim zapewnieniom najważniejszych rosyjskich polityków. Isaac Seitz zaważa, że Rosjanie stracili w Ukrainie ponad 3 tys. czołgów, z czego już grubo ponad 100 egzemplarzy to T-90M. Z danych twórców bloga Oryx, których celem jest dokumentowanie strat sprzętowych ponoszonych przez strony walczące w Ukrainie, wynika, że Ukraińcy zniszczyli, uszkodzili bądź przejęli 123 sztuki T-90M. To liczba potwierdzona na bazie zdjęć i nagrań, więc realnie straty Rosjan związane z ich najlepszymi czołgami mogą być większe.

Mimo swoich mankamentów T-90M pozostaje najlepszym czołgiem, jaki rosyjska armia ma do dyspozycji w Ukrainie. Jest to pokłosie zastosowania w nim m.in. nowoczesnego systemu kierowania ogniem oraz celowników termowizyjnych i noktowizyjnych, których braki doskwierają załogom starszych poradzieckich czołgów.

Isaac Seitz podsumowuje swoją analizę sugestią, że Rosjanie w porównaniu do Zachodu prezentują podejście "ilość ponad jakość". Wynika to z kosztów. Jeden egzemplarz T-90M kosztuje ok. 4,5 mln, podczas gdy nowsze z amerykańskich abramsów to koszt nawet 10 mln dolarów za sztukę.