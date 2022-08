Najczęściej niszczone śmigłowce Rosji. Każdy jest wart 16 mln dolarów

Projekt śmigłowca Ka-52 został opracowany w 1987 r. w biurze konstrukcyjnym Kamowa, ale do seryjnej produkcji wprowadzono go dopiero w 2008 r. Maszyna stanowi wersję rozwojową Ka-50 . Śmigłowiec jest wyposażony m.in. w działko Szipunow 2A42 kal. 30 mm, naprowadzaną laserowo rakietę AT-12 Wichr oraz pociski kierowane.

Ważący 7,7 t śmigłowiec ma zasięg do 460 km. Według szacunków przed inwazją na Ukrainę Moskwa posiadała ok. 170 tych maszyn; do tej pory obrońcy mogli zniszczyć nawet kilkadziesiąt sztuk Ka-52.